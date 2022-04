Умар Дюра Варґа (1955-2022)

НОВИ САД – Всоботу, 16. априла того року, после длугей и чежкей хороти, у 67. року живота умар Дюра Варґа, младши син познатого нашого културного дїяча Дюри Варґи.

Дюра Варґа младши народзени у Руским Керестуре, дзе почал ходзиц и до основней школи. Ґимназию и студиї физики закончел у Новим Садзе, дзе ше преселєла и його фамелия. По законченю студийох даскельо роки робел у Покраїнским секретарияту нукашнїх дїлох як форензичар, а вец прешол до власней фирми, дзе робел аж по одход до пензиї.

Єден час бул активни член хлопскей шпивацкей ґрупи при Културно-уметнїцким дружтве „Максим Горки“ у Новим Садзе.

Под час политичних пременкох у нашей жеми Дюра Варґа младши ше уключел и до дружтвено-политичного живота. Єден мандат бул и член и подпредсидатель Управного одбору Радио-телевизиї Войводина, а после вицеку мандата ше поцагнул з явного живота.

Випровадзени будзе на Новосадским теметове на штварток 21. априла, на 13,30 годзин.

Вичная му памят!

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)