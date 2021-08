Умар Желько Гаргай (1963-2021)

ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Длугорочни сотруднїк НВУ „Руске слово” зоз Петровцох у Републики Горватскей Желько Гаргай умар вчера у своїм 59. року живота.

После основней школи, закончел и штредню тарґовецку школу у Вуковаре, єден час робел, алє пре хороту, пошол до скорейчасовей пензиї. Як пошлїдок хороти, чежко ше рушал и бул вязани за дом и свой любени валал.

Желько Гаргай роками предавал кнїжки котри видала наша Установа и трудзел ше же би у найчежших часох Руснаци споза Дунаю доставали кнїжки на руским язику. Запаметаме го як чесного и добронамирного сотруднїка котри свой шлєбодни час нєсебично давал свойому народу.

Желько будзе поховани нєшка на 14 годзин на Грекокатолїцким теметове у Петровцох.

(Опатрене 26 раз, нєшка 26)