Умар Иван Пап (1946–2021)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 22. марца, у своїм 75. року живота, упокоєл ше Иван Пап, длугорочни професор историї у керестурскей Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк, и активни у вецей обласцох явного живота у нашей заєднїци.

Народзени є 11. юлия 1946. року у Миклошевцох дзе його оцец службовал, у вельочисленей священїческей фамелиї од оца о. Владимира (Миклошевчана) и мацери панїматки Татияни (народзеней Шимко з Руского Керестура), як треце од їх шесцерих дзецох, та мал ище двох братох и три шестри.

Основну школу закончел у Дюрдьове дзе його оцец прешол на душпастирску службу, ґимназию закончел у Сримских Карловцох, а студиї историї дипломовал на Филозофским факултету у Новим Садзе. Роботне анґажованє започал у Кули у Општини у прекладательней Служби, дзе два роки робел як прекладатель на руски язик. Потим прешол до Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк дзе робел аж по свойо пензионованє як наставнїк у основней и як професор у ґимназиї, дзе викладал историю. Запаметани останє же з вельким закладаньом на своїх годзинох о националней историї, при школярох пестовал руску свидомосц и любов ґу свойому народу. У школи велї роки водзел историйну секцию, як и шаховску, а анґажовал ше и у Шаховским клубу Русин од самих початкох його снованя дзе активно бавел до пред штирома-пейцома роками, а тиж у младших рокох бавел и столни тенис.

Професор Пап бул и активни член Дому култури, односно його Хлопскей жридловей ґрупи, зоз хтору наступал на смотрох, наших фестивалох у жеми и иножемстве. Попри тим, од самого снованя бул член и Союзу Руснацох Українцох, а зоз своїма фаховима викладами участвовал на велїх сходох.

Тиж так бул и член є Дружтва за руски язик, литературу и културу од 1975. року, и єден з найвреднєйших його членох Секциї у Керестуре. Останє запаметани по числених рефератох з нагоди значних рочнїцох Дружтва и його членох, и визначних културних, просвитних и других дїячох зоз нашей дальшей и блїзшей прешлосци.

У супружестве зоз Марию (Стричко) пожил 48 роки, а маю дзивку Лесю хтора чесна шестра у василиянским чину.

Професор Иван Пап будзе поховани нєшка на 14 годзин на керестурским теметове.ичная му памят!

