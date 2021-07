Умар Микола Дюранїн (1942-2021)

СРИМСКА КАМЕНЇЦА – Вчера, 22. юлия 2021. року упокоєл ше Микола Дюранїн, новинар Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

Микола Дюранїн народзени у Беркасове 30. новембра 1942. року. Основну школу закончел у Беркасове и Шидзе 1957. року, а ґимназию у Новим Садзе 1962. року, дзе и абсолвовал на Медицинским факултету. Закончел Факултет политичних наукох у Заґребе, на напряму за новинарство 1989. року.

Ище як ґимназиялєц сотрудзовал у новинох новосадских студентох „Индекс” на бокох за штредньошколцох. Як студент почал сотрудзовац зоз Руску редакцию Радия Нови Сад, дзе нєодлуга бул прияти до стаємного роботного одношеня. През цали роботни вик, аж по 2005. рок кед пошол до пензиї, робел як редактор, редактор емисийох, редактор-коментатор у информативней програми.

Бул подпредсидатель и предсидатель Роботнїцкого совиту, член Дисциплинскей комисиї и член Редакцийного колеґиюму РНС.

Микола Дюранїн писал прозу и поезию котру обявйовал у часописох за дзеци „Заградка” и „Венчик”, у новинох „Руске слово”, часопису „Шветлосц” и тедишнїм Народним календаре.

За закладанє у роботи достал Плакету Радио-телевизиї Войводини.

Микола Дюранїн будзе поховани на соботу, 24. юлия, на 13 годзин, на теметове у Сримскей Каменїци.

Вичная памят!

