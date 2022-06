Умар Мирон Канюх

СРИМСКА КАМЕНЇЦА – Пондзелок, 6. юния того року, у шпиталю у Сримскей Каменїци умар наш познати писатель, драматурґ, ґлумец, режисер и културни дїяч Мирон Канюх.

Народзел ше у Дюрдьове, основну школу започал у Руским Керестуре, а закончел у Дюрдьове. Стредню школу закончел у Вербаше, а перши ступень Филозофского факултета (ґрупа математика и физика) закончел у Новим Садзе.

Ище як студент почал робиц у Рускей редакциї Радио Нового Саду, як член младежскей емисиї. По законченю школованя робел як симултани прекладатель у Скупштини САП Войводини, потим як руководитель у КУДС „Максим Горки“ у Новим Садзе, вец як новинар у тижньових новинох „Руске слово“ (1973-1978), а потим як редактор у Видавательним оддзелєню НВРО „Руске слово“ (1978-1984) и на други завод (1987). У периодзе од1984-1986. бул секретар Дружтва писательох Войводини. Од 1988. по 1992. рок робел як режисер у Драмскей програми Радио Нового Саду, а єден час робел и як секретар КПЗ Войводини и од 1993. року основал власну фирму „Финесе“ зоз шедзиском у Раковцу и бул єй директор. У 1996. року постал директор Акционерского подприємства „Плантажа“ Нови Сад, а после того и надалєй остал у приватним бизнису.

Мирон Канюх познати руски писатель, член Дружтва писательох Войводини. Написал штири кнїжки прози: „Добридзенька“, „Празни цек“, „Остатнї викрок“, „Пах“, кнїжку приповедкох за дзеци „Мудрило“ и кнїжку поезиї „Шайкашка жем червена“. Читателє виданьох „Руского слова“ го упознали и як писателя гуморескох и сказкох.

Од 1993. року виучує психо–ментал–психо ориєнтолоґию и дошлїдно сознаньом и прешвеченьом 2008. року пременєл власне мено до Михеон Хун–Кан. На сербским язику обявел кнїжки з насловом „Найчитанша кнїжка швета“, „Правда о библийскей маґиї“ и „ГуманШвет“.

Попри тим, написал и 11 театрални фалати, спомедзи котрих три под псевдонимом Михеон Хун-Кан. Преложел на наш язик 9 драмски твори, ґлумел у 8 театралних фалатох, а режирал 7 театрални фалати, скоро шицки у рамикох Аматерского руского театра „Дядя“, дзе єден час бул и уметнїцки руководитель.

Його активносц на театралним планє пришла до вираженя у периодзе 1971-1989 у рамикох Аматерского руского театра „Дядя, особлїво у Новосадскей сцени. У 1971. року вибрани є за члена Совиту Новосадскей сцени АРТ „Дядя“, кед бул и оперативни роботнїк-руководитель представох тей сцени. У 1973. року вибрани є за секретара Театра, а 1975. року постава член Управного одбору, вец 1982. року є вибрани за члена Предсидательства Театра и предсидателя його Уметнїцкого совиту, та и за гонорарно плаценого уметнїцкого руководителя Театра. На функциї уметнїцкого руководителя бул од 1982. по 1989. рок. По вецейрочней паузи, у 2006. року ше знова уключел до театралней дїялносци, на тот завод до Руского народного театра „Петро Ризнич Дядя“, котрому шедзиско у Руским Керестуре. .

Наградзени є з награду „Невен“ за дзецинску литературу, з награду „Светозар Маркович Тоза“ од Дружтва новинарох Войводини, за новинарство, з Плакету ПК ССРН Войводини и „Искри култури“ КПЗ Войводини.

Хованє будзе 9. юния на 11,15 годзин на Новим теметове у Новим Саду.

