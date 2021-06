ВИНИПЕҐ (КАНАДА) – Тих дньох у Винипеґу (Манитоба, Канада), у своїм 68. року, умар о. Дюра Малїк, длугорочни священїк хтори рукоположени скоро пред 40 роками.

О. Дюра ше народзел 14. юлия 1953. року у Коцуре, од оца Велемира и мацери Еуфемиї, народзеней Салаґ, зоз Руского Керестура. Українску малу семинарию (селезиянских братох) закончел у Риме у чаше од 1968-1973. року. Семинарию Св. Йосафата тиж у Риме закончел од 1974-1976. року. Студиї дома Василиянских братох у Риме закончел у чаше од 1977-1982. року. Мастеровал Теолоґию на Терезиянским Институту у Риме 1982. року.

Митрополит Максим Германюк го пошвецел 21. януара 1983. року у катедралней церкви Св. Владимира и Олґи у Винипеґу. Администратор у Пасу постал 1985. року. Службовал у шлїдуюцих парихийох: Катедра Св. Владимира и Олґи од 1984-2021. У парохиї ПАС и Флин Флон, у Етелберґу и околїску, Сенди лейку и околїску, Конори и околїску, як и у Парохиї Св. Андрия у Винипеґу и юговостоку.

О. Дюра умар дома, у своїм обисцу, так же ше чека урядове сообщенє орґанох о причини шмерци. До конца свойого живота отримовал вязу зоз старим крайом, зоз своїма родичами док були живи и зоз своїм братом Юлияном. Финансийно и морално помагал християнски часопис „Дзвони”.

Вичная памят!

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)