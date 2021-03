Умар Петро Файфрич (1942–2021)

ШАБАЦ – Од пошлїдкох хороти Ковид-19 у Шабцу умар леґендарни рукометаш, репрезентативец и златни минхенски олимпиєц Петро Файфрич.

Народзени є 15. фебруара 1942. року у Беркасове, основну школу закончел у Шидзе, а штредню Польопривредну школу у Шабцу. Рукомет почал бавиц як дванацрочни школяр. После законченей штреднєй школи уписал Польопривредни факултет у Земуну дзе бавел за РК „Младосц”. Пошвидко постава стаємни член екипи РК „Червене гвизда” зоз Беоґраду, а потим и РК „Динамо” зоз Панчева. Рукомет го далєй одведол до леґендарней екипи РК „Червинка” хтора на чолє зоз тренером Владом Штенцлом 1969. року освоєла титулу клубского шампиона Югославиї. У сезони 1969/70. року тота екипа сцигла по полуфинални стретнуца у змаганю КУП-а европских шампионох. Од 1973. року бави за леґендарну екипу РК „Металопластика” хтора, лєм после єдного рока як почал бавиц за екипу, постала член Першей союзней лиґи Югославиї. Металопластика у тим ранґу змаганя уж 47 сезони.

За репрезентацию Югославиї одбавел 79 стретнуца и освоєл златну медалю на Олимпийских бавискох у Минхену 1972. року, а окрем того освоєл бронзово медалї на Шветовим першенстве 1970. року у Французкей и Восточней Нємецкей 1974. року.

По законченю бавяцкей кариєри остал вирни рукомету и як тренер и спортски роботнїк дал вельке доприношенє у роботи РК „Металопластика” и РК „Медицинар”.

У рукометним швеце останє запаметани як вершински професионалєц, спортски роботнїк и насампредз як вельки чловек хтори останє запаметани по благей природи, скромносци и порихтаносци дац потримовку и помоц каждому.

По своїм фаху, дипломовани инженєр аґрономиї, колеґове и дїловни партнере го буду паметац як доброго фаховца.

За свойо успишне спортске и професийне анґажованє достал числени припознаня од Рукометного союзу Сербиї и Войводини, 2017. року достал припознанє за животне дїло Спортского союзу Шабцу, а прешлого року достал ключ города и постал почесни граждан Шабца.

Вельку любов ґу рукомету Петра и Милки Файфрич предлужели їх дзеци – син Зоран и дзивка Сандра хтори постали репрезентативни спортисти, а по тей драги предлужел и його унук Алекса.

Вичная памят!

