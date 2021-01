КУЛА – У Клинїчним центру Войводини у Новим Садзе, вчера 24. януара, умар предсидатель Скупштини општини Кула, Бобан Дамянович у 55. року. Дамянович умар од пошлїдкох калїченя у транспортним нєщесцу хторе ше случело 25. децембра 2020. року у його родним месце, у Сивцу.

Бобан Дамянович, вибрани за предсидателя Скупштини општини Кула 6. авґуста прешлого року, зоз места шефа одборнїцкей ґрупи Александар Вучич – Прето же любиме Кулу, а по занїманю бул погосцительни технїчар. Скорей як постал предсидатель Скупштини општини Кула, Дамянович окончовал длужносци секретара Месней заєднїци Сивец, а бул и єден од поверенїкох Сербскей напредней странки у општини Кула. Дамянович за собу зохабел супругу и двойо малолїтни дзеци.

Предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич, у мено гражданох општини Кула, як и у свойо мено, упуцел найщирше сочувствиє фамелиї. Бобан Дамянович будзе поховани на стреду, 27. януара на 14 годзин на теметове у Сивцу.

