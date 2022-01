Умар Рафаил Русковски (1961–2022)

КОЦУР – Вчера вечар, у 61. року живота, у шпиталю у Вербаше упокоєл ше Рафаил Русковски зоз Коцура.

Народзени є 16. марца 1961. року у Коцуре, дзе закончел и основну школу. Штредню школу закончел у Вербаше, а на Правним факултету у Новим Садзе дипломовал 1987. року. Од 1985. по 1993. рок робел як новинар у Радио телевизиї Нови Сад, а 1993. року є вибрани за народного посланїка. Року 2000. вибрани є за предсидателя општини Вербас, тиж и за посланїка у Скупштини АПВ, як и покраїнского секретара за информованє.

Рафаил Русковски бул перши предсидатель Националного совиту Руснацох, а на тоту функцию ступел 2002. року.

Поховани будзе наютре на поладнє на теметове у Коцуре.

Вичная памят!

