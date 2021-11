Умар репрезентативец-бициґлиста Иван Давосир

НОВИ САД – Дня 2. новембра нєсподзивано у 61. року живота умар Иван Давосир. Народзени є у рускей фамелиї 26. авґуста 1961. року у Новим Садзе.

Иван бул бувши селектор репрезентациї Сербиї у горяцким бициґлизме, а у новшим чаше власнїк познатей новосадскей бициґлистичней предавальнї Фанатик. Клуб за горяцки бициґлизем Фанатик основал 1993. року, перши такей файти у Сербиї. Давосир од Фанатика направел найтрофейнєйши домашнї клуб чийо члени творели репрезентацию Сербиї.

И сам бул найтрофейнєйши змагатель у горяцким бициґлизме, освоєл вецей раз Куп Югославиї , першенства Сербиї и Югославиї, Фрушкогорски-бициґлистични маратон, а освоєл и Шветови куп у мастерс катеґориї.

Бул орґанизатор Фрушкогорского-бициґлистичного маратона и селектор репрезентациї у горяцким бициґлизме.

Мемориялне гонєнє бициґлох на чесц Ивана Давосира будзе на нєдзелю на 10 годзин зоз Лиманского парку по Поповицу, дзе Давосир часто орґанизовал бициґлистични маратони.

Хованє будзе на пияток на Новим теметове у Новим Садзе, на 9 годзин.

Вичная му памят, блажени покой.

