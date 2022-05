Умар Ромко Папуґа (1957-2022)

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Вчера, у шпиталю у Сримскей Митровици, после длугей и чежкей хороти, у 65. року умар Ромко Папуґа, дипломовани правнїк зоз Шиду.

Папуґа народзени 11. юлия 1957. року у Шидзе. На Правним факултету дипломовал 1981. року, а свойо знанє преношел у обласци орґанизованя общих правних службох у привреди и у Скупштини општини Шид.

Бул руководитель и директор Общого правного сектору у Индустриї меса „Срим“ од 1985. по 2001. рок, потим Польопривредного подприємства „Ердевик“ (2001-2003) и ознова у ИМ „ Срим“ (2004-2005), а робел и як инспектор за роботу и роботни одношеня. Бул и секретар у Секретарияту за скупштински и фахово роботи у Општинскей управи, бул длугорочни началнїк Општинскей управи, як и секретар Скупштини Општини Шид.

Ромко Папуґа помагал и нашим руским дружтвом у општини Шид, дзе тиж бул активни, а и бул вирни член парохиї Преображеня Господнього у Шидзе. Тиж, бул и длугорочни член Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Зохабел за собу супругу Славицу и сина Романа, а будзе поховани нєшка на Грекокатолїцким теметове у Шидзе.

Вичная му памят!

