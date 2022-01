Умар учитель Янко Дудаш Романча

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, пондзелок вечар, 17. януара, у 73. року живота упокоєл ше Янко Дудаш Романча, длугорочни учитель велїх ґенерацийох школярох у керестурскей школи.

Янко Дудаш народзени 9. септембра 1949. року, у Руским Керестуре, дзе закончел основну школу, штредню Учительску школу закончел у Зомборе, а тиж у Зомборе закончел и Висшу учительску школу.

Такой по законченю школованя, як млади учитель почина робиц у керестурскей школи, а на тим роботним месце остава цали роботни вик.

Попри роботи у настави, Янко Дудаш указовал и прихильносц ґу литератури и музики. Бул вецейрочни член жирию на Фестивалу „Червена ружа”, на його тексти компоновани писнї, а єдна спомедзи найпознатших була шпиванка „Бабко мала”, у виводзеню керестурскей ґрупи „Ореоли”.

Попри анґажованю у култури, зоз хторим ше нє любел визначовац, учитель Романча запаметани як свойочасово єден спомедзи найлєпших педаґоґох керестурскей Школи, хтори школяром усадзовал и любов ґу рецитованю, шпиванки и танцу.

Янко Дудаш поховани вчера на керестурским теметове.

Вичная памят!

