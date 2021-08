Умар Ярослав Пап (1957–2021)

НОВИ САД – У ловиску „Казук”, у Специялним резервату природи „Горнє подунавє”, у котрим децениями зазначовал велїчезни слики природи котри обишли цали швет, вчера у 65. року нєсподзивано умар Ярослав Пап, єден зоз найвекших фоторепортерох нє лєм у Сербиї, алє и у ширшим окруженю.

Пап народзени 7. юлия 1957. року у Лалитю, дзе закончел основну школу. Штредню фотоґрафску школу „Дьордє Зличич” закончел у Новим Садзе.

Зоз фотоґрафию ше професийно почал занїмац 1984. року у редакциї новосадского „Дневнику” дзе прешол драгу од фоторепортера-приправнїка по редактора фотоґрафиї.

Од 2013. року робел як фоторепортер и редактор фотоґрафиї у Новинскей аґенциї Танюґ, а од 2018. року и у Радио-телевизиї Войводини.

У богатей кариєри, медзи иншим, провадзел и знїмал подїї вязани за револуцию у Румуниї концом осемдзешатих, войново збуваня у Восточней Славониї, Баранї и заходним Сриму на початку дзеведзешатих и аґресию НАТО алиянски на СР Югославию 1999. року.

Вецей як 1.000 його фотоґрафиї о тих подїйох емитовани у жеми и иножемстве, прейґ найеминентнєйших шветових новинских аґенцийох зоз котрима сотрудзовал, од Асошиєтед преса по Ройтерс.

Коло штири децениї континуовано провадзел и зазначовал и шицки други подїї, од локалних по медзинародни, як цо то стретнуце шветових лидерох на Санктпетербурґским самиту отриманим 2017. року. Як руски жец, часто зазначовал и подїї у рускей националней заєднїци насампредз у Руским Керестуре, а активно сотрудзовал и зоз НВУ „Руске слово”.

Заш лєм, його перша и права фоторепортеска любов було фотоґрафованє природи, насампредз у Войводини. На стотки його фотоґрафиї рошлїнского и животиньского швета обявени у найеминентнєйших домашнїх и иножемних часописох пошвецених природи, цо му принєсло и винїмкови медзинародни угляд и видзвигло го до синониму вершинскей фотоґрафиї природи.

Мал вецей як 60 самостойни вистави, а бул и снователь Фотоґрафского руху „Фото лови” котри зазберує насампредз младих фотоґрафох котри ришели, як и вон, жиц зоз природу и у природи, а нє коло нєй.

Под час барз богатей кариєри, Ярослав Пап достал велї визначни домашнї и медзинародни припознаня.

Културни центер Войводини „Милош Црнянски” 2020. року видал його ексклузивну моноґрафию „Войводина – штири рочни часци” у котрей облапени розкошни и нєповторлїви опус велького майстра, а ровнїна котру безгранїчно любел представена у шицких його найкрасших и найрозкошнєйших ниянсох.

За Ярославом Папом остали супруга Ксения и син Андрей на котрого пренєсол любов ґу обєктиву и котри уж навелько крача по оцових шлїдох.

Вичная памят!

