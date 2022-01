Умар ґлумец, режисер и драматурґ Звонимир Павлович

НОВИ САД – После длугей и чежкей хороти пияток у Новим Саду умар наш визначни ґлумец, режисер и драматурґ Звонимир Павлович.

Звонимир бул син нашей припознатей писательки Меланиї Павлович. Народзел ше 15. юлия 1955. року у Руским Керестуре. Пошвидко ше його родичи преселєли до Нового Саду, та Звонимир там закончел основну и стредню школу, а тиж и студирал историю на Филозофским факултету у Новим Садзе. Робел перше у новинскей хижи „Дневник“, а вец у фирми „.Фри прес“.

Уж 1975. року як ґимназиялєц у новосадскей ґимназиї „Йован Йованович Змай“ участвовал у заєднїцким драмским проєкту матурантох. Свойо театралне знанє усовершел у Драмским студию АРТ „Дядя“ 1976. и 1978. року. Перше ґлуму, а вец и режию.

Опробовал ше и як драмски писатель. НВУ „Руске слово“ му обявела штири драмски тексти под насловом „Клїтка за щешлївих“ 2011. року, а 2013. року у часопису „Шветлосц“ обявел драму “Зазбероваче труплох“ инспировану зоз траґичну судьбу др Гавриїла Костельника, зачатнїка нашей уметнїцкей литератури и автора першей рускей ґраматики. У 2018. року часопис „Шветлосц“ му обявел и драму „Бабушка“, по мотивох Т. Кушнера и Ф. Кафки, котру истого року премиєрно поставел на сцену у РКЦ у Новим Садзе, а вец на 50. Драмским мемориялу.

Ширшей явносци є познати и як телевизийни ґлумец. Участвовал у вецей бавених телевизийних програмох, як автор телевизийних сценарийох и як режисер радио драмох. Бул єден з найпознатших руских режисерох-аматерох, котри провадзел сучасни театрални тренди у нас и у швеце, и любел експериментовац на сцени.

Найвецей награди достал за ґлуму, аж и на Покраїнским фестивалу малих и експерименталних сценох у Панчеве.

Звонимир Павлович будзе поховани на вовторок, 18. януара на 10,30 годзин на новосадским городским теметове.

Вичня памят!

