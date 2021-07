Умар Mикола Кучмаш (1936–2021)

НОВИ САД – Внєдзелю, 4. юлия, по лєм цо нє наполнєних 85 рокох живота, престало дуркац шерцо нашого визначного шаховского фаховца, майсторского кандидата и интернационалного шаховского судиї, пензионера Миколи Кучмаша.

Микола Кучмаш ше народзел 25. юлия 1936. року у Коцуре. Там закончел основну школу, а стредню ветеринарску закончел у Шабцу 1954. року, алє ше нє задоволєл з ветеринарским фахом, та предлужел школованє на Висшей педаґоґийней школи на Цетиню (Чарна Гора). После дипломованя робел як наставнїк, а єден час и як директор школи „Братство-єдинство“ у Коцуре.

Член Шаховского клуба „Омладинєц“ у Коцуре постал ище 1952. року и бул єден з найактивнєйших популаризаторох того спорта у Коцуре. Алє, рамики валалского клуба Кучмашови постали цесни за його шаховски амбициї. Прето од 1. фебруара 1971. року преходзи на длужносц комерциялиста до НВРО “Руске слово“ у Новим Садзе и оталь пошол до пензиї 1. септембра 1993. року.. Ту вєдно з тедишнїм директором Миколом Москальом, тиж визначним шаховским майстром, основали Шаховски клуб „Руске слово“ при НВРО „Руске слово“. Тот клуб през вецей роки посциговал замерковани резултати на турнирох у рамикох Покраїни, бо у його рамикох бавели познати войводянски шаховски майстрове.

Микола Кучмаш бавел за вецей шаховски клуби, медзи котрима и за керестурски ШК „Русин“, а бул и єден з орґанизаторох Спортских бавискох „Руского слова“. Як майсторски кандидат участвовал и на медзинародних шаховских турнирох у бувшей ЧССР, Польскей, Болгарскей и Румуниї.

Шах престал бавиц 1981. року. Од теди постал интернационални шаховски судия. Судзел на велїх европских першенствох и на шаховских олимпиядох у Дубаию 1986, Новим Садзе 1990, и у Єревану 1996. року.

Зоз шмерцу Миколи Кучмаша руска национална заєднїца страцела найвизначнєйшого шаховского фаховца и популаризатора того спорта.

Микола Кучмаш будзе поховани на Городским теметове у Новим Садзе на соботу, 10. юлия, на 11,15 годзин.

Най му будзе вичная памят!

