Унапредзованє положеня Ромох и миґрантох

ШИД – У Општини Шид отримана схадзка представнїкох Центру за виглєдованє явних политикох, Општини Шид, Комесарияту за вибеженцох и миґрациї Републики Сербиї, Дома здравя, Центра за социялну роботу, Основней школи „Бранко Радичевич“ и Червеного крижу, а на тему унапредзованя економского и социялного положеня Ромох и миґрантох у пандемиї вируса корона.

Виглєдованя хтори буду запровадзени на терену буду вихасновани за унапредзованє положеня двох спомнутих катеґорийох жительох.

