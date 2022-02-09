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Унапредзованє положеня Ромох и миґрантох

автор вл. дїтко, фото sid.rs 9. фебруар 2022

ШИД – У Општини Шид отримана схадзка представнїкох Центру за виглєдованє явних политикох, Општини Шид, Комесарияту за вибеженцох и миґрациї Републики Сербиї, Дома здравя, Центра за социялну роботу, Основней школи „Бранко Радичевич“ и Червеного крижу, а на тему унапредзованя економского и социялного положеня Ромох и  миґрантох у пандемиї вируса корона.

Виглєдованя хтори буду запровадзени на терену буду вихасновани за унапредзованє положеня двох спомнутих катеґорийох жительох.

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