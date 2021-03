Упис и тестиранє за першу класу треба електронски заказац

КОЦУР – И у Основней школи Братство єдинство у Коцуре родичи будуцих першокласнїкох треба же би електронски заказали термин за упис и тестиранє дзецка прейґ еУправи, сообщела тота Школа.

На Порталу еУправи треба ше перше реґистровац, а потим порушац услугу ((Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ) и заказац термин за упис и тестиранє дзецка.

Школа обезпечи по службеней длужносци шицки потребни документи, а винїмок лєм лїкарске уверенє кед же здравствени препатрунок окончени у приватного лїкара.

Шицки подробни информациї мож найсц на ТИМ ЛИНКУ.

Хто ма додатни питаня коло заказованя термину, може наволац контакт центер на число телефона 011/73-505-57. Телефонска потримовка доступна од 22. марца 2021. року и под час тирваня упису до основних школох каждого дня од 7,30 до 15,30 годзин.

