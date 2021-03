ДЮРДЬОВ – Упис до першей класи Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове ище вше нє почал, гоч плановане же почнє у тим периодзе.

План тей Школи же би ше и у тим року школским року приєм, як и упис першокласнїкох, окончовал онлайн, односно електронски.

Предшколска установа „Дзецинство” оддзелєнє „Дюрдєвак” у Дюрдьове роби по плану и без претаргованя у роботи од початку актуалней пандемиї коронавирусу.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)