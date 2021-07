Уплацене милион динари за роботу совитох националних меншинох

КУЛА – Концом прешлого тижня, по 250.000 динари Општина Кула уплацела националним совитом мадярскей, рускей, чарногорскей и українскей националней меншини, та за роботу националних меншинох, за тот рок, Општина Кула видвоєла милион динари.

Видвойованє средствох за финансованє роботох националних совитох законска обовязка алє, як стої на општинским сайту, мале число локалних самоуправох хтори тоту обовязку и сполнюю. Општина Кула сполнює свою законску обовязку, окреме прето же и шедзиско двох националних совитох у кулскей општини. Шедзиско Националного совиту українскей националней меншини у Кули, а рускей националней меншини у Руским Керестуре.

Обовязка националних совитох же би тот пенєж хасновали на териториї општини Кула.

