Упознац америцки живот на автентични способ

Початком того 2022. року мала сом нагоду нащивиц Зєдинєни Америцки Держави дзекуюци Фулбрайтовей програми и стипендиї хтора ше додзелює фаховцом зоз рижних обласцох, а пре їх винїмкове доприношенє и визначованє у обласци зоз хтору ше занїмаю.

До тей програми дотераз були уключени велї визначни державнїки швета, судийове, амбасадоре, министри, новинаре, уметнїки, науковци и наставнїки, дзе медзи нїма аж 60 нобеловци, як наприклад Питер Даймонд и Ейчи Неґиши, и 86 добитнїки визначней америцкей Пулицеровей награди. Циљ тей високо компетитивней програми то розвой медзинародного розуменя, запровадзованя отвореней комуникациї и длугорочного сотруднїцтва, а активносци оможлївюю упознаванє америцкого живота у рижних його сферох на єден прави и автентични способ.

После зложеней апликациї, хтора, медзи иншим, облапяла и покладанє анґлийского язика и интервю у Амбасади САД, а у условийох ґлобалней пандемиї, „одлєцела” сом у януару у напряме америцкого сна. Там сом, вєдно зоз ґрупу наставнїкох зоз Восточней Европи и Централней Азиї, на Универзитету Кент Стейт у Огаю, шейсц тижнї през рижни активносци упознавала америцке образованє, живот и културу.

На Универзитету зме мали орґанизовани барз добри преподаваня з обласцох образованя, технолоґиї и медийскей писменосци, як и вельо задатки и проєкти хтори зме мушели сполнїц. Кажди тидзень зме одходзели до школи и зоз америцкима наставнїками ишли на годзини, дзе зме ше упознавали зоз їх систему образованя, алє зме и сами тримали преподаваня и участвовали у школских активносцох.

Єден окремни сеґмент бул пошвецени упознаваню америцкого живота, дзе нас ґрупа локалних жительох прияла до своїх обисцох и орґанизовала рижни друженя, путованя и вилєти. Универзитет Кент Стейт, а и Огайо, познати по своєй либералносци, а людзе барз любезни и отворени, комуникативни и госцолюбиви.

Цо ше школох дотика, америцке школство цалком иншак орґанизоване як европске, окреме кед слово о штреднєй школи, и представя добру комбинацию провадзеня и индивидуалних потребох школярох, алє и ґрупох по уровньох знаня. Мала сом нагоду видзиц добри школи, дзе ходза школяре припаднїки штреднєй класи и можем повесц же то систематично орґанизовани и опремени школи, же наставнїки мотивовани, як и школяре, бо велїм од нїх, будучносц и дальше школованє, у правим смислу того слова, завиши од успиху у штреднєй школи. Окрем на образовних змистох, зоз школярами ше вельо роби на розвиваню животних компетенцийох, применьованю знаня, активизму и доприношеню локалней заєднїци.

Шейсц тижнї швидко прешли, як и планована нащива, медзитим остала вяза зоз америцкима, европскима и азийскима колеґами, як и отворени дзвери за рижни будуци форми сотруднїцтва.

Гоч у куфре зоз Америки нє мож вельо принєсц, у професийним портфолию то цалком иншак. Полно идеї, єдно вредне искуство, єден нови попатрунок на Америку и єдна цалком нова слика о ґлобалним швеце представяю тото праве богатство хторе сом принєсла зоз собу. Идея Фулбрайтовей програми то подзелїц зоз свою локалну заєднїцу и робиц на злєпшованю окруженя у хторим жиєме.

