Урбани женски попатрунок на швет

НОВИ САД – Порядни читаче новинох „Руске слово” знаю же раз мешачно маю нагоду пречитац колумну Ясмини Дюранїн под рубрику „Женоблоґия” и то тирва уж шейсц роки. Дюранїнова надумала тоти тексти позберац и орґанизовац их до кнїжки и ниа, тота кнїжка тераз ту пред нами. Ноши наслов „Женоблоґия, колумни”.

Дюранїнова ше лапа до рижних темох вязаних за каждодньови живот єй як жени, мацери, супруги, нєвести, роботнїци. Од нїби баналних як цо то печенє колачох (упеч их сам кед думаш же то банална робота) та по характер царици Мариї Терезиї под чию власцу приселєли Руснаци до тих дакеди угорских, а тераз южнославянских крайох. Тоти блоґи мож читац як урбани женски попатрунок на живот, а зоз специфичней рускей позициї.

Рецензентка Єлена Перкович виноши: „Дюранїнова пише о своєй фамелиї и каждодньових подїйох през котри плїва вона особнє и єй троме хлопи – супруг и двоме синове. Вшелїяк же шмелосц отвориц дзвери свойого обисца и читачом повесц: ниа, ми так жиєме, маме таки бриґи, таки радосци, розпуки, так ришуєме проблеми… То нє видумани особи, то наисце фамелия Дюранїнових, котра жиє у реалней хижи на брегу у Сримскей Каменїци. Стретаме их на драже, у преходзе, на їх роботним месце, у маркету, на спортских теренох. То конкретна фамелия, чийо дзеци насправди одрастаю и їх одрастанє провадзи мацерово шейсцрочне писанє Женоблоґиї”.

Кнїжку мож купиц за 300 динари у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ колпортерох по наших местох. Видаванє кнїжки финансийно помогнул єден наш привреднїк.

