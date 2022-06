Уручени дипломи матурантом, Миа Мандич Школяр ґенерациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи „Петро Кузмяк” на пригодней шветочносци вчера уручени дипломи о положеним матурским испиту 50 вельким матурантом, а припознанє Школяр ґенерациї уручене Мии Мандич з Кули, школярки ґимназиї з IV-2, оддзелєня на сербским наставним язику.

Од початку юния школяре покладали матурски испити и тераз оддзелєнски старшини Татяна Бучко Рац уручела 12 дипломи школяром руского оддзелєня ґимназиї, Лїляна Фина 16 дипломи у сербским оддзелєню ґимназиї, а Анико Войчета 22 дипломи матурантом з напряму тиристично-готелиєрски технїчар.

Од матурантох ше одпитала директорка Школи Наталия Будински, и їх оддзелєнски старшини, хтори визначели же їх школованє було специфичне, бо длугши час було у условийох пандемиї. Пригодну програму им и їх родочом у школским голу пририхтали младши товарише.

Уручене и припознанє Школяр ґенерациї хторе того року достала Миа Мандич, котра на концу подзековала шицким цо допомогли єй успиху, пожадала вельо щесца своїм товаришом, та потвердзела же є окреме поцешена же закончела праве керестурску Школу.

