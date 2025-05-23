Уручени контракти о суфинансованю проєктох зоз култури и уметносци

ЖАБЕЛЬ – У просторийох Општини Жабель вчера, 22. мая, уручени контракти о суфинансованю проєктох хтори ше реализую у обласци култури и уметносци за 2025. рок.

Општина Жабель видвоєла коло два милиони динари за суфинансованє дзевец здруженьох. Медзи нїма и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, Хор „Розанов” зоз Дюрдьова, як и Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду, хторе як за Рутенпрес гварела Ирина Папуґа, средства достало за 21. подобову и 24. дзецинску колонию „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох.