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Уручени контракти о суфинансованю проєктох зоз култури и уметносци

автор Л. Сарич, фото: И. Папуґа
автор Л. Сарич, фото: И. Папуґа 16 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – У просторийох Општини Жабель вчера, 22. мая, уручени контракти о суфинансованю проєктох хтори ше реализую у обласци култури и уметносци за 2025. рок.

Општина Жабель видвоєла коло два милиони динари за суфинансованє дзевец здруженьох. Медзи нїма и Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, Хор „Розанов” зоз Дюрдьова, як и Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду, хторе як за Рутенпрес гварела Ирина Папуґа, средства достало за 21. подобову и 24. дзецинску колонию „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох.

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