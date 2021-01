Уручени награди „Зарї култури”

КУЛА – Награду „Зарї култури” општини Кула за прешли рок додзелєни 31. децембра, а достал их Петар Курман, длугорочни просвитни робоtнїк и културни дїяч у КУД „Иван Сенюкˮ, як и Снежана Давидович, длугорочни ґалериста у Подобовей ґалериї Културного центру у Кули.

Награди на шветочносци хтора отримана у Концертней сали музичней школи уручел ґлумец-аматер и член Комисиї за додзельованє награди Миладин Чепич, а з тей нагоди пририхтана и музично-поетска програма з почитованьом превентивних мирох.

Найзначнєйшу награду у обласци култури, „Зарї култури” ,за значни резултати у творчей и орґанизацийней дїялносци у ширеню културно-просвитней дїялносци у Општини Кула, традицийно додзелює Културно-просвитна заєднїца.

