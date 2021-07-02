Уручени награди и припознаня

НОВИ САД – Три штварцини вику НВУ „Руске слово” була нагода наградзиц найвреднєйших и найлєпших занятих и сотруднїкох, та з тей нагоди 1. юлия у просторийох тей Установи у Новим Садзе отримана пригодна шветочносц и програма на хторей були активни заняти и уж пензионовани особи.

Ювилейни припознаня – то даванє чесци шицким занятим, котри зоз свою (вецей)деценийску роботу допринєсли функционованю и унапредзеню роботи у нашей Установи. Награди – то подзекованя найвреднєйшим занятим и сотруднїком НВУ „Руске слово”, алє и порученє яки файти вредносцох наша Установа промовує.

На предкладанє директора НВУ „Руске слово”, на уровню Установи додзелєни два награди: главному и одвичательному редакторови новинох „Руске слово” Иванови Сабадошови и шефици администрациї Ясни Ковач за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики у остатнїх пейцох рокох, як и за колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву.

На предкладанє главного и одвичательного редактора новинох „Руске слово” Ивана Сабадоша, додзелєни два награди у редакциї новинох „Руске слово”: стаємно занятей у Установи редакторки фото рубурики Вероники Вуячич и вонкашньому сотруднїкови з Руского Керестура Любомирови Дудашови Инґейови за професийносц и квалитет у роботи у остатнїх пейцох рокох, як и за пошвеценосц Установи, професиї и етики, колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву.

На предкладанє одвичательного редактора редакциї Видавательней дїялносци Миколи Шанти награда „Гавриїл Костельник” за найлєпши кнїжки „Нєбо над Керестуром” (2012) и „Галов” (2015) додзелєна авторки Ирини Гарди Ковачевич. Гарди Ковачевичова наградзена и за активносц у редакциї Видавательней дїялносци и за окремне доприношенє литератури по руски, як и литератури вообще.

На предкладанє одвичательного редактора редакциї Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” Миколи Цапа, награда „Микола М. Кочиш” додзелєна мср Мирославови Кевеждийови за найлєпше авторске дїло, а тиж за активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски.

На предкладанє главного и одвичательного редактора новинох „Руске слово” Ивана Сабадоша награда „Литературного слова” – „Мирослав Стрибер” додзелєна Миронови Джуньови за найлєпше авторске дїло по руски и за активносц у додатку „Литературне слово”.

Уведзена и по першираз додзелєна у нашей Установи нова награда за литературу за дзеци. На предкладанє одвичательней редакторки часописа за дзеци „Заградка” Меланиї Римар награда за литературу за дзеци „Михайло Ковач” додзелєна Юлиянови Папови за найлєпше авторске дїло по руски и активносц у часопису „Заградка”.

На предкладанє одвичательней редакторки мултимедиялного часопису за младих МАК мср Маї Зазуляк Гарди, награда додзелєна ґрафичному дизайнерови того виданя Златкови Емейдийови за визуалну креативносц и активносц у часопису МАК.

У рамикох 75-рочнїци Установи за 30 роки роботи и пошвеценосц фирми ювилейни припознаня достали: Микола М. Цап, Мелания Римар, Микола Шанта, Олена Планчак-Сакач, Мария Гудак, Мартица Тамаш, Мирон Горняк Кухар и Александар Паланчанин. За 20 роки роботи и пошвеценосц фирми ювилейни припознаня достали: Блажена Хома Цветкович, Вероника Вуячич, Люпка Цвеїч и Славица Фейса. И за децению роботи и пошвеценосц фирми ювилейни припознаня достали: Ясна Ковач, Татяна Чулум, Ясмина Дюранїн, Мария Афич, Таня Салонтаї, Славко Няради, Владимир Дїтко, Олена Папуґа, Марияна Колошняї и др Борис Варґа.

Награди и ювилейни припознаня подрозумюю дипломи и пенєжни винос; ювилейни припознаня занятим у фирми були скорей виплацени.

Ирина Гарди Ковачевич подзековала за награди и винчовала шицким добитнїком, хтори ше трудза и охабяю вредни шлїди у нашей култури.

На концу шветочносци, кантавторка Марина Роман шпивала и грала на ґитари, а присутни тот мали концерт наградзели з вельким аплаузом.

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