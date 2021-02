Уручени Рочни награди найлєпшим студентом

КУЛА – У велькей сали Скупштини Општини Кула, з почитованьом епидемиолоґийних мирох, уручени Ришеня о наградзованю найлєпших студентох зоз тей општини хтори маю просекову оцену понад 9,00.

Рочни награди на основи конкурованя од Општини хтора за тото обезпечела средства, достали 60 студенти зоз того штредку, а медзи нїма и тройо зоз Руского Керестура.

За тоту намену будзе шицкого виплацене 3,6 милиони динари, односно каждому студентови по шейдзешат тисячи динари у двох єднаких ратох. Перша часц – 30 тисячи будзе виплацена по конєц фебруара, а друга о даскельо мешаци.

Ришеня найлєпшим студентом з општини придал предсидатель Општини Дамян Милянич хтори з тей нагоди здогаднул же така пракса тирва уж вецей роки, и же Општина и надалєй будзе потримовац и наградзовац найвреднєйших и на тот скромни способ.

У мено наградзених студентох за потримовку подзековала Надежда Сератлич зоз Кули, студент на Технолоґийним факултету у Новим Садзе.

