Усвоєни треци Ребаланс буджету, витворени суфицит

КУЛА – Двацета схадзка локалного парламенту отримана вчера, 24. септембра, на хторей одборнїки зоз векшину гласох принєсли Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету Општини Кула за 2021. рок.

Зоз ребалансом вкупно плановани приходи виноша 1.915.666.000 динари зоз пренєшенима средствами, а у истим обсягу плановани и чечуци розходи и видатки, гварел руководитель Оддзелєня за финансиї Зоран Виґнєвич, хтори обгрунтовал правну основу за приношенє тей Одлуки и додал же за перши шейсц мешаци витворени суфицит буджетских средствох од 128.424.000 динари.

Цо ше дотика проєкту очуваня животного штредку, од Министерства за защиту животного штредку Општина достала 5.000.000 динари, а сама є длужна обезпечиц 3.065.000 динари, як и за превенцию нєлеґалного одкладаня одпаду и одвоженє дзивих шмецискох у виносу од 2.793.000 динари, а зоз власних средствох обезпечени 3.000.000 динари.

Кед у питаню задлуженя, Општина Кула хвильково задлужена по основу двох партийох инвестицийного кредиту у виносу од 250.000.000 динари чия наменка вибудов канализацийней мрежи за Червинку и Кулу и 70.000.000 динари за вибудов Спортско-рекреативного центру у Кули.

Предсидатель Милянич приповедал о планованих проєктох и гварел же фабрика води у Крущичу и Руским Керестуре плановани по єдним окремним програму Влади Републики Сербиї и Републики Мадярскей, алє є прешлого року застановени пре пандемию корона вирусу и будзе предлужени того року.

Милянич приповедал и о ожелєньованю и о защити животного штредку, и гварел же простор коло пияцу у Руским Керестуре, зоз новима желєнима поверхносцами, достанє подполно нови випатрунок.

Ище єдна одлука хтору одборнїки зоз векшину гласох принєсли то Одлука о финансийней потримовки фамелийом зоз дзецми и злєпшованю условийох за задовольованє основних потребох дзецох при образованю и воспитованю.

Зоз векшину гласох принєшени и одлуки о – зменшаню вредносци нєрухомосци у явней власносци Општини Кула, порушованю поступку за єй оцудзенє, о розписованю явней оглашки за єй оцудзенє, як и Ришеня о даваню согласносци на вименки и дополнєня Програми дїлованя ЯКП Пречисцовач Вербас-Кула Вербас за 2021.

