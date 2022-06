Успих Кузмяковцох у квизу „Кельо ше познаме”

СРИМСКИ КАРЛОВЦИ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Сримских Карловцох 8. юния, отримане квалификацийне змаганє за квиз „Кельо ше познаме” на хторим участвовали и школярки Штреднєй школи Петро Кузмяк з Руского Керестура и завжали друге место та витворели пласман до полуфинала.

У екипи Кузмяковцохли були школярки Мария Горняк и Ана Чизмар зоз III-1, Маша Болянович зоз III-2 и Наталия Жирош зоз II-2 оддзелєня, шицки зоз напряму ґимназиї. Ментор школярком бул професор историї, Деян Бучко.

Полуфиналне змаганє будзе отримане 15. юния.

(Опатрене 24 раз, нєшка 24)