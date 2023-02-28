Успих на општинским змаганю

ЛИПАР/РУСКИ КЕРЕСТУР – На општинским змаганю з хемиї, Теодор Штранґар освоєл перше, а Алекса Сопка треце место, обидвоме школяре седмей класи ОШ „Петро Кузмяк”, а Штранґар ше пласовал на окружни ступень. На општинским змаганю зоз историї керестурски школяре були менєй успишни.

Змаганє з хемиї отримане всоботу 25. фебруара у Липару, а попри спомнутих школярох зоз седмей класи ше змагал ище Иван Фейди, а зоз осмей Ребека Сабадош и Даниєл Надь. За змаганє их пририхтала наставнїца Ясмина Надь.

Општинске змаганє зоз историї отримане 26. фебруара у керестурскей школи „Петро Кузмяк”. У моцней конкуренциї у возросту од пиятей по осму класу змагали ше 74 школяре зоз општини, а медзи нїма и тринацецеро зоз домашнєй школи котрих пририхтал наставнїк Деян Бучко.

Попри змаганя, у керестурскей школи пририхтана и презентация домашнєй Штреднєй школи и єй напрямох: ґимназиї и фаховей школи – туристично-готелиєрски технїчар.