Успих на Републичним змаганю принєсол єй и Видовданску награду

Верим же велї нє барз знаю цо то Видованска награда, прецо ше достава, яки боди ноши, а Теодора Рамач штернацрочна школярка Основней школи „Бранко Радичевич” у Новим Садзе, достала праве тоту вельку награду прешлого року. Попри тим же є успишна у школи, цо потвердзує праве тота награда, ма и други гобиї котри подзелєла з нами.

Потолкуй нам яка то награда, кеди ше достава и прецо?

Теодора Рамач: Видовданска награда ше достава на швето Видовдан, 28. юния, а доставаю ю шицки школяре котри посцигню даяки успих на републичних змаганьох и завежню перше, друге, або треце место. Я достала награду зоз руского язика, завжала сом перше место.

Як длуго и на яки способ ши ше рихтала за тото змаганє?

Т. Р: Рихтала сом ше цали школски рок. Перше зме мали медзиокружне змаганє, а кед зме прешли, вец зме пошли и на републичне. Рихтала сом ше зоз мою учительку Олю Яковлєв и зоз моїм товаришом Серґейом. Можем повесц же сом обчековала вельо чежши тест, алє тест нє бул таки чежки и швидко зме го закончели. Мали зме 20 од 20 бодох.

Хто вам додзельовал тоту награду и кельо вас було на тей святочносци?

Т. Р: Понеже тота награда „велька” и святочносц була з вельким числом людзох. Награду нам додзелєл градоначалнїк Нового Саду. Було барз вельо школярох, а медзи нїма и я як представнїк моєй школи. Достали зме диплому и пенєжни награди.

Попри того успиху, чула сом же маш часу и за други активносци звонка школи. Поведз нам, цо ище любиш робиц окрем учиц ше?

Т. Р: Попри ученя, тренирам одбойку и любим читац кнїжки на анґлийским язику.

Кеди ши почала тренирац одбойку? Напарте ци коло шицких обовязкох видвоїц час и за тренинґи?

Т. Р: Тренирам одбойку уж пейц роки. Тренинґи мам три раз до тижня, а соботу и внєдзелю мам змаганя. Можем повесц же ми то нє напарте прето же уживам кед бавим и барз любим одбойку як спорт. Мам вельо товаришки и любим ходзиц на змаганя.

Як ши пришла на идею читац кнїжки на анґлийским язику, то чежко?

Т. Р: Анґлийски язик учим од першей класи основней школи и бешедуєм го исто як и наш руски язик. Кнїжки на анґлийским сом почала читац тераз влєце, а таки кнїжки популарни то сом видзела на дружтвених мрежох и од товаришки котра их чита, та сом ше и сама сцела опробовац. Пречитала сом уж даскельо кнїжки и барз ше ми пача.

Маш даяке порученє за младих котри сцу буц таки успишни? Як най сцигню шицко зробиц и уживац у активносцох котри маю?

Т. Р: Же би ше шицко посцигло барз потребне мац добру орґанизацию, а добре знаме же кед дацо сцеме то и можеме витвориц лєм ше треба потрудзиц, буц шмели и упарти.

Попри тей розгварки, Теодора додала ещи же тота награда ма бенефициї и кед у питаню боди за примаци испит. Цо значи же кед ше тоту награду достанє у осмей класи, достава ше и додатни боди на примацих испитох. Прето, трудзце ше цо вецей и будзце шмели опробовац ше у шицких змаганьох, та можеце достац и рижни награди.