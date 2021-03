Успишна гуманитарна акция у кулскей парохиї

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули тих дньох ше заключує барз успишна гуманитарна акция „Помоц ближньомуˮ хтора порушана початком фебруара.

През цали тот мешац назберани намирнїци и средства за гиґиєну розподзелєни до 30 пакетох, окремних за фамелиї и за особи цо жию сами, а находза ше у материялней потреби. Пакети углавним розноша домашнї священїки, векша часц ше дзелї у самей Кули, а єдна и у филияли тей парохиї у Крущичу, а тиж и даскелїм фамелийом у Новей Кули.

Акцию порушали домашнї священїки парох и капелан о. Дамян Кича ЧСВВ и о. Платон Салак ЧСВВ, и шестра служебнїца Михаїла Воротняк, прилапели ю дзепоєдни парохиянє хтори ше и уключели до єй реализациї. Так у акциї участвовали як волонтере Наталия Ґут, Веселка Воротняк, Василь Дацешен и Надїя Воротняк.

