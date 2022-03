Успишна „ґенерална пробаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пририхтуюци приятельски стретнуца за ярню часц першенства у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, за фодбалерох Русина закончени внєдзелю, 27. фебруара, кед на домашнїм терену победзели фодбалерох Искри зоз Коцура з резултатом 6:1 (2:0), а ґоли за Русин дали – Сушич, Саянкович, Кулич Я., Маркович, Тома С., Вуйович В.

У першей часци першого полчасу треба визначиц добре бависко з обидвох бокох, алє домашнї заш лєм превжали предносц дзекуюци красней акциї Сянкович-Сушич, хтори и реализатор ґолу. Нєодлуга потим виведзена подобна, лєм процивна акция, Сушич-Саянкович, дзе тераз Саянкович дава ґол.

На початку другого полчасу госци зменшую резултат на 2:1, но пошвидко их демантує Русинова „10-каˮ Дарко Сушич, хтори зоз правого боку преходзи двох-трох бавячох, находзи Янка Кулича и то було 3:0 за домашнїх. Подобну акцию виводзи и Янко Кулич, нєсебично додава Марковичови, и то 4:1 за Русин. Пияти ґол за Русин дава млади Стефан Тома, хтори иншак бави правого бека, а часто ше уруцує и до нападу. Бавяч хтори вошол у другим полчасу, Владан Вуйович, одшмелєл ше войсц до нападу, прешол двох бавячох, и зоз 20 метерох поцильовал сам горнї кут, доброго госцуюцого ґолмана. Добре ше указал и иншак резервни ґолман, Филип Тома, хтори бранєл цале змаганє, а у двох озбильних акцийох одбранєл и сиґурни ґол. После длугшей павзи и калїченя, у охрани ознова бавел и Реля Ланчужанин.

Русин наступел у составе – Филип Тома, Стефан Тома, Боян Голик, Филип Вуйович, Андрей Малацко (Владан Вуйович), Деян Павлович (Боян Бранкович), Оґнєн Маркович (Неманя Ковачевич), Неманя Кулич (Реля Ланчужанин), Дарко Сушич, Янко Кулич (Александар Тома), Матей Саянкович (Деян Будински).

Ярня часц першенства, за бавячох Русина почина на нєдзелю 6. марца, а перше змаганє одбавя у Обровцу процив екипи Борац 46.

