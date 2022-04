Успишне преподаванє Християнство и пенєж

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Пакт рутеноруму у Младежским доме, всоботу 9. априла отримане ище єдно успишне преподаванє за младих на тему Християнство и пенєж, хторе виложел теолоґ Марко Радакович зоз Зомбора.

Вон пробовал розбиц предрозсуди о ище єдней християнскей теми, толкуюци правдиве одношенє ґу пенєжу и богатству т.є. маєтку, яке винєшене у кнїжкох Старого и Нового завиту.

Ґенерално, вони як таки нє осудзени, алє осудзене їх злохаснованє, лакомносц, и навязаносц на нїх, а поготов кед пенєж и материялни добра завежню место Бога цо поготов присутне у нєшкайшим трошительним дружтве.

И тото преподаванє було крашнє нащивене, а велї слухаче окреме похвалєли викладанє и уключели ше зоз своїма питанями и видзенями.

Преподаваня за младих на рижни християнски теми о хторих у нєшкайшим швеце єст погришни думаня, отримую ше раз мешачно, а шлїдуюце будзе у маю праве на тему найвекших циґаньствох, предрозсудох и правдох о християскей вири.

Вєдно их орґанизую парохийни Каритас св. оца Миколая, Рух фоколарох и Пакт рутенорум.

