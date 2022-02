Успишни и нащивени „Капушнїк фест” у Коцуре

КОЦУР – На площи опрез Дома култури у Коцуре всоботу, 5. фебруара, отримана перша манифестация „Капушнїк фест”, у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Вербас.

У рамикох манифестациї, скорей святочного отвераня, шицки заинтересовани мали можлївосц нащивиц Етно клуб „Одняте од забуца” и опатриц богатство скарбу народох котри жию у Коцуре, а котре ту зачуване и виложене. По словох предсидательки Етно клубу Аранки Медєши, велї госци и учашнїки „Капушнїк фесту”, госци з Голандиї и Америки, як и пастор Євангелскей церкви Александар Суботин з ґрупу дзецох обишли їх просториї, побешедовали о шицким цо ту представене, а Медєшова нащивительом подзековала на словох хвали и потримовки же таке дацо у Коцуре иснує.

На 12 годзин, на площи опрез Дому култури, шицких присутних привитала директорка Туристичней орґанизациї општини Вербас Мария Златович-Арсениєвич, котра зоз даскелїма словами представела манифестацию „Капушнїк фест” и идею за єй отримованє. По єй словох, у Коцуре жию людзе розлични по вири и националносци, алє шицких их повязує єдна нїтка – шицки обисца у Коцуре правя и любя капушнїки. Тиж, подзековала локалней самоуправи и Општини Вербас котри отримованє манифестациї „Капушнїк фест” потримали.

Заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич з тей нагоди привитала нащивительох манифестациї, и подзековала шицким на вредним труду з котрим указали же чуваю богатсво народней традициї општини Вербас, а розличносц у язикох и културу праве тото цо треба же би ше пестовало и чувало. З тима словами Алексичова отворела перши „Капушнїк фест”, зоз жаданьом орґанизатором же би постала традицийна манифестация у Коцуре.

На концу уводней часци, директорка Туристичней орґанизациї Мария Златович-Арсениєвич додзелєла окремне припознанє членїци Активу женох КУД „Жатва” Серафини Зубич. Жени з Активу женох познати по богатих Етно столох з котрима ше роками представяю на рижних манифестацийох у валалє, алє и по других местох у Войводини, а Зубичова кухарка задлужена за капушнїки и по єй рецепту тото єдло рихтаю и други жени.

На манифестациї за наймладших нащивительох були задлужени аниматоре, Мики и Мини Маус, котри ше з дзецми бавели и сликовали.

За добре розположенє числених нащивительох постарали ше Коцурски бетяре котри потим вишли на бину, а писня и танєц ше розляли по центру валала.

Найвекшу повагу нащивительох прицагла часц валалскей площи дзе жени з Активу женох нєпреривно рихтали и пражели капушнїки, а шицки заинтересовани задармо могли коштовац тото характеристичне руске єдло. До пополадньових годзинох, покля тирвала менифестация, жени приготовели и подзелєли вецей як 1.200 капушнїки.

Тиж, жени з Активу женох КУД „Завичайне врело” пририхтали столи зоз рижнима лакотками за деґустацию, а же би ше нащивителє кус зограли, орґанизаторе обезпечели цепли чай и варене вино.

На площи опрез Дому култури того дня були поставени числени штанди, на котрих ше зоз рижнима лакотками представели и Здруженє женох зоз Воґню, а свойо продукти, ручни роботи виложели, окрем домашнїх, и госци з Нового Саду, Вербасу и других околних местох.

У орґанизованю, окрем компетентних зоз Туристичней орґанизациї, учасц вжали и представнїки Општини Вербас, Месней заєднїци Коцур, представнїки КУД „Жатва”, жени зоз Активу женох и КУД „Завичайне врело”.

