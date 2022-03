Успишни тамбураше Музичней школи з Кули и Керестура

БАЧКА ПАЛАНКА – На 18. Фестивалу войводянскей тамбури котри отримани 16. марца у Бачкей Паланки успишни були и штверо школяре тамбури-басприм, Школи за основне музичне образованє з Кули и єй оддзелєня у Руским Керестуре. Троме школяре освоєли по першу награду у своїх катеґорийох, а єден другу награду.

З керестурского оддзелєня Иван Планчак школяр пиятей класи при наставнїци Гелени Гарвильчак у своєй катеґориї освоєй I-1 награду и 96, 67 од сто максималних бодох. Иван Фейди школяр IV класи тиж при наставнїци Гарвильчаковей завжал I-4 награду и 94,67 боди. Наступ школярох на клавире провадзела корепетитор Кая Мандич Плавшич.

Успишни були и школяре зоз оддзелєня у Кули, Андрия Дацешен и Алексей Кондич школяре III класи при наставнїкови Владимирови Медєшови, и перши завжал I-2 место зоз 97,67 бодами а други II-3 место и 87,67 боди. На клавире их провадзела корепетитор Школи Ева Епер.

Иван Планчак, як найлєпши у своєй катеґориї, наступел и на закончуюцим концерту Фестивалу, вєдно з найлєпшима школярами у шицких катеґорийох школярох од першей класи нїзших по штварту класу штреднїх музичних школох.

Його наступ мож опатриц на видео-знїмку котри поставени на сайту Школи за основне музичне образованє (ШОМО) Кула.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)