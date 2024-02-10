Успишни у општини з анґлийского и нємецкого

КРУЩИЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” прешлого викенду були успишни на општинским змаганю зоз анґлийского и нємецкого язика, та дзепоєдни виборели пласман на окружни ступень змаганя.

Обидва змаганя отримани у Основней школи у Крущичу, и по нових правилох од того року попри матурантох могли ше змагац и школяре седмей класи.

Так 4. фебруара зоз анґлийского язика змагали ше штверо школяре зоз седмей и тройо зоз осмей класи и на Окружне ше пласовали Исак Новта, София Симунович зоз седмей и Лана Шомодї и Иван Фейди школяре осмей класи.

Попри нїх змагали ше ище Тони Орос и Силвия Папуґа зоз седмей класи и Алекса Сопка зоз осмей, а пририхтовала их наставнїца Теодора Вранєш.

Змаганє з нємецкого отримане 3. фебруара а з керестурскей Школи дальши пласман виборел Алекса Сопка з осмей класи. Змагали ше ище Лана Шомодї и Теодор Штранґар тиж матуранти, а зоз седмей класи Исак Новта, Тони Орос и Валентина З. Гарди. За змаганє их пририхтовал наставнїк Славко Чапко.

Окружне змаганє зоз анґлийского будзе отримане 10. марца у Зомборе, а на ньґо ше попри спомнутих основношколцох директно зоз школского пласовал и ґимназиялєц III класи руского оддзелєня, Ґлориян Штранґар.

Окружне змаганє з нємецкого тиж будзе у Зомборе дзень пред тим 9. марца.