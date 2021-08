РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток, 6. авґуста, Здруженє гражданох Пакт Рутенорум орґанизовало успишни Филмски вечар за дзеци и младих, на базену у Руским Керестуре.

Вечар почал зоз анимираним филмом за дзеци Лука, хтори бул приказани на 20,30 годзин, а потим на 22 годзин, приказани филм за младих, акцийна комедия, The hitman’s wife’s bodyguard.

Вечар нащивели вкупно коло 80 патрече, зоз чим орґанизаторе барз задовольни, а шлїдуюце друженє хторе орґанизує тото Здруженє будзе под час манифестациї Червена Ружа, кед каждого вечара после 22 годзин у школским дворе будзе орґанизована Музика за танєц и розвагу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)