Успишно закончени Закончуюци испит

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове школяре осмей класи три днї покладали Закончуюци испит котри успишно закончени.
Испит покладал 61 осмак0 од котрих дзевецеро зоз руского оддзелєня, а тройо школяре покладали по ИОП-у. Вони були розпоредзени по седем учальньох у котрих були двоме дежурни наставнїкове.
Прелиминарни резултати ше обчекую наютре, 26. юния, жалби годни поднєсц на нєдзелю 27. юния у просторийох Школи.
Закончуюци испит прешол без проблемох, гварела за Рутенпрес директорка Школи Любица Клепич.