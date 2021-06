Успишно закончени Закончуюци испит

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове школяре осмей класи три днї покладали Закончуюци испит котри успишно закончени.

Испит покладал 61 осмак0 од котрих дзевецеро зоз руского оддзелєня, а тройо школяре покладали по ИОП-у. Вони були розпоредзени по седем учальньох у котрих були двоме дежурни наставнїкове.

Прелиминарни резултати ше обчекую наютре, 26. юния, жалби годни поднєсц на нєдзелю 27. юния у просторийох Школи.

Закончуюци испит прешол без проблемох, гварела за Рутенпрес директорка Школи Любица Клепич.

