Успишно запровадзене вакцинованє на подручу Сриму

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Як вчера сообщела др Нада Зец Петкович, директорка Заводу за явне здравє у Сримскей Митровоци, спомнути завод надпатрал вакцинованє процив вируса корона у домох за стари особи у Шидзе, Сримскей Митровици и Бановцох, здравствених роботнїкох у Общим шпиталю у Сримскей Митровици, як и здравствених роботнїкох у домох здравя у Ириґу, Руми и Печинцох и хасновательох Специялного шпиталю у Старим Сланкамену.

Др Зец Петкович гварела же слово о Файзер Бионтекових вакцинох и же вакцинованє чече по плану. Потераз потрошени коло 400 дози вакцини и обчекує ше нове випорученє вакцинох.

