КУЛА – Зоз вчерайшим дньом, утаргнута позарядова ситуация у општини Кула, хтора преглашена 20. децембра 2020. року, а пре погоршану епидемийну ситуацию зоз ширеньом оберацей хороти Ковид-19 – сообщене зоз вчерайшей позарядовей схадзки Штабу за кризни ситуациї Општини хторей на чолє Дамян Милянич, предсидатель Општини Кула.

Така одлука принєшена на основи того як Штаб преценєл ризики, релевантни информациї и зоз обчекованьом розвиваня ситуациї вязаней зоз ширеньом Ковиду-19. Так на основи звиту Заводу за явне здравє Зомбор же ше остатнї три тижнї число нових особох позитивних на вирус корони стабилизовал на нїзким уровню, тє. зазачени 14 позитивни, цо просеково дньово виноши менєй як єдна особа, тє. од 3. по 13. юний реґистрована лєм єдна позитивна особа, предложене утагнуц позарядову ситуацию.

Иншак, як винєшене у Одлуки Штабу, по 13. юний, на териториї кулскей општини реґистровани 3.291 особа котра була хора од Ковиду-19.

