Утаргнути позарядови стан у општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович, вєдно зоз членами Штабу за позарядово ситуациї, принєсол ришенє о утаргованю позарядовей ситуациї на териториї цалей општини Жабель.

Ришенє принєшене на основу звита Инстутута за явне здрвє Войводини од 15.юния, бо реґистроване опадаюце число новоинфицованих, а у општини Жабель у остатнїх даскелїх дньох нєт новозаражених пациєнтох, гваря зоз Дома здравя.

Зоз тей институциї заш лєм поволую людзох на одвичательносц и почитованє мирох котри хвильково ище вше на моци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)