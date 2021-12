ШИД – У општини Шид утвердзена цена за даванє державней жеми до закупу статкаром по праву першенства, а ресорна Општинска комисия утвердзела винос од 213, 20 еври односно 25.068 динари по гектаре.

Як за Рутенпрес гварела Весна Брдар, задлужена за питаня польопривреди у Општинскей управи, статкаре-закупци тих дньох достаню уплатнїци же би уплацели пенєж, а 100 статкаре закупело коло 1.000 гектари жеми у державней власносци.

