Утвердзена програма „Дньох керестурскей паприґиˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна манифестация „Днї керестурскей паприґи” у Руским Керестуре будзе отримана 21. авґуста, а орґанизаторе и того року порихтали богату програму.

Манифестация почнє на 11 годзин зоз одходом на два оглядни поля, а потим на 12 годзин будзе порихтани полудзенок.

Того року нащивителє годни виберац спомедзи вецей файтох специялитетох з меса – швиньски паприґаш, паприґаш з говедзини и овчецини, рибов котлїк, варена капуста, прашата на рожню, баранчецина и печени буяк, а членїци Здруженя Байка за закуску направя и рижни єдла з паприґи.

Урядове отверанє манифестациї почнє на 17,30 годзин, после хторого члени Конїцкого клубу Русин зоз коньми предефилую през валал, а потим будзе и културно-уметнїцка програма, за хтору и того року задлужени члени Дома култури.

И того року, за наймладших предвидзени дзецински маскенбал, а ту и змагательни точки кед ше буду дзелїц награди за найкрасши штанд и за найчежшу паприґу, а награди прикладни за тот дзень – мех штучного гною и препарати за прикармйованє.

У вечарших годзинох, присутни годни уживац у музичней програми Пицикато бенду, а прегварки о наступу ище даєдней музичней гвизди тирваю.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)