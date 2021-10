Утвердзени розпорядки манифестацийох у новембру

РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей схадзки Орґанизацийних одборох културней манифестациї Костельникова єшень (КЄ) и Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, хтора отримана 13. октобра у Доме Култури у Руским Керестуре, утвердзени розпорядки тих двох манифестацийох.

Так, 28. Културна манифестация Костельникова єшень, того року будзе отримана першого и другого викенду у новембру, односно од 5. по 7. новембер, як и од 12. по 16. новембер, а Мултимедиялна манифестация младих Дньовка, запланована за 6. новембер.

Кед слово о КЄ, акцент будзе на промоциї нових виданьох НВУ Руске слово, а на схадзки одредзене же би рок за дефинованє точних менох авторох кнїжкох и їх рецензентох хтори ше представя публики, бул по 22. октобер, же би ше могло утвердзиц конєчну програму.

Окрем промоциї кнїжкох, од 5. по 7. новембер, будзе и вистава малюнкох визуалного уметнїка Ярослава Планчака, як и вистава фотоґрафийох зоз фото-конкурсу у рамикох Дньовки, а Здруженє гражданох Пакт Рутенорум у своїх просторийох, планує отримац и промоцию Зборнїку литературних и визуалних творох Дньовка – два декади 1998 – 2017. як и патренє филму о Дньовки под исту назву.

Окрем у Руским Керестуре, у планє отримац литературни вечари и по других руских местох – у Кули, Коцуре и Дюрдьове.

Отримованє 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, як утвердзене на схадзки, будзе у другей половки новембра, односно од 20. по 28. новембер, на хторим окрем представох за одроснутих и за дзеци буду отримани и промоциї двох кнїжкох – 50 роки театру Петра Ризнича Дядї автора Дюри Латяка, як и Ошмих порцуловей фиґурини автора Владимира Балащака. Окрем представох и промоциї кнїжкох заплановани и богати провадзаци змисти як цо вистава фотоґрафийох и малюнкох, и приказованє рижних мултимедиялних змистох.

На схадзки визначене и же пре нєпредвидлїву ковид ситуацию, манифестациї буду отримани уживо або прейґ интернету, у зависносци од епидемийних мирох хтори буду у тим периодзе запровадзени.

