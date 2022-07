Участвуй у попису охаб свой шлїд

Попис жительства и маєтку по змисту и обсягу наймасовнєйше и найкомплекснєйше статистичне виглєдованє, котре ше орґанизує скоро у шицких державох швета и то обовязка хтору кажда держава треба же би сполнєла у дзешецрочним периодзе. У Републики Сербиї Попис жительства мал буц окончени прешлого, 2021. року, алє є пре пандемию преложени и окончи ше того року у октобру.

Зоз пописом ше обезпечую подполни и квалитетни статистични податки о жительству, старосней, полней, образовней и малженскей структури, о економскей активносци, о структури ґаздовствох и фамелийох, як и о бивательним фонду. Достати податки од винїмкового значеня за оценьованє хвилькового стану, як и за будуце планованє и приношенє рижних стратеґийох, як на националним, державним, так и на локалним уровню.

Термин попису ше уж барз приблїжує, у цеку вибор инструкторох за попис, потим ушлїдзи їх обовязна обука, хтора оможлїви овладац зоз потребну методолоґию попису. Уж 22. юлия ушлїдзи приявйованє пописовачох, кед би ше требали приявиц и представнїки з нашей заєднїци, же би попис бул цо успишнєйши, а тота робота будзе и плацена. Хто вибрани пописоваче, будзе ше знац по 10. авґуст. Концом авґуста ушлїдзи обука за пописовачох.

Пре Попис жительства и маєтку вироятно виберанки за нове зволанє националних совитох будзе мушиц буц помкнуте зоз порядного єшеньского термину, бо ше преклапа зоз Пописом жительства, а по закону нє мож робиц два кампанї источашнє.

Од попису, хтори пред нами, за кус вецей як два мешаци, буду завишиц шицки нашо дальши активносци, плани и проєкция будучносци у идуцих дзешец рокох, бо ше спрам попису, т.є. у зависносци од числа жительох, буду плановац и буджети за нашо школство, културу, и за шицки нашо здруженя и институциї. Кельо нас будзе, кельо ше потрудзиме уписац як Рускиня лєбо як Руснак, од еґзактних числох – будзе завишиц у першим шоре велькосц нашого Националного совиту и його буджету, як и наша будучносц взагалї.

А яка нам будзе национална стратеґия и стратеґия у образованю и култури, двох найважнєйших обласцох, хтори попри вири твардо чуваю и пестую наш идентитет, уж три вики на тих просторох, будзе вельо того завишиц и од нас самих, нє лєм од пенєжу на хтори будземе мац право, як и шицки меншински заєднїци, док ше попис закончи.

Финансийни средства за окончованє того Попису жительства и маєтку у 2022. року вєдно обезпечели Република Сербия и Европска уния, а мото глаши: „Участвуй у попису – охаб свой шлїд”.

ruske.redaktorka@gmail.com

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)