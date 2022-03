ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 20. марца, була роботна акция ушорйованя парку за дзеци. Тоту идею порушела Душица Радишич у Фейсбук ґрупи „Djurdjevo – moje selo“.

Велї гражданє ше одволали на тоту поволанку, а обезпечени им шицок нєобходни материял за роботу.

У акциї оправени и офарбени гомбалки и спущовалки, поорезовани древка и позберане шмеце.

