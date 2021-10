ШИД – Тирваю роботи на ушореню яркох у Месней заєднїци Батровци, у напряме од Батровцох ґу Ґрадини, у вкупней длужини 16 километри, а роботи окончує ЯВП „Шидина“ зоз Шиду.

Средства за роботи обезпечели Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство АП Войводини, ВП „Води Войводини“ и локална самоуправа.

Як виявел директор „Шидини“ Душан Ластич, планує ше и тарупованє рошлїнох з обидвох бокох драги Батровци–Ґрадина пре лєпшу безпечносц у транспорту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)