У авґусту лєтнї попуст 30 одсто на шицки кнїжки „Руского слова”

НОВИ САД – Лєтнї авґустовски попуст 30 одсто на шицки кнїжки у НВУ „Руске слово” будзе тирвац од 31. юлия по 31. авґуст 2021. року.

Векшина кнїжкох будзе коштац 210 динари, а з тогорочней продукциї будзе пейц нови кнїжки, медзи котрима и нова сликовнїца за дзеци „Карусел” зоз налїпками, котру НВУ „Руске слово” рихта вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

Кнїжки по барз вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/703-311 (од 9 по 13 годзин).

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

