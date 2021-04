У априлу „Руске слово” вида штири нови кнїжки

НОВИ САД – Редакция видавательней дїялносци Новинско-видавательней установи „Руске слово” у априлу вида штири нови кнїжки – єдну за дзеци, два прозни и єдну преклад поезиї.

У першей половки априла видзе уж наявена „кнїжка зоз фийовки” приповедки Янка Сабадоша „Розваляни салаш”. Постгумно, його фамелия финансийно обезпечела же би таки єден драгоцини рукопис нє пошол до забуца.

У другей половки априла видзе кнїжка популарних блоґох-приповедкох Ясмини Дюранїн „ЖеноблоґИя”, а за дзеци видзе кнїжка писньох за наймладших Меланиї Римар „Хто як сце”. Обидва кнїжки обявени дзекуюци потримовки анонимного донатора, котри тарґує зоз Китайом.

Преклади познатого новинара Михала Рамача найкрасших шветових писньох „Перли шветовей поезиї” з поднасловом „Розгварка з виками– од Ґилґамеша по Мирослава Антича” то преклади, котри шведоча о красоти и богатосци руского язика. Кнїжка виходзи зоз финансийну потримовку держави України.

Шицки кнїжки буду коштац 300,00 дин, а на попусту 30 одсто котри перши будзе за Дзень Европи/Керестурски Кирбай 9. и 10. мая, лєм – 210,00 дин (онлайн, у представнїцтвох и на тезґи у Керестуре). Кнїжки годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) и на телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, од 9 по 13 годзин. Кнїжки „Руского слова” мож наручиц и у онлайн кнїжкарнї.

