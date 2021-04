У вербаским Дому здравя почала вакцинация без приявйованя и заказованя

ВЕРБАС – У Дому здравя „Велько Влахович” Вербас почала вакцинация без предходного приявйованя прейґ порталу еУправа лєбо кол-центру, без заказованя и чеканя на поволанє за вакцинацию. Вербас єден зоз 50 варошох у котрих отворени пункти за вакцинацию без приявйованя, цо треба же би допринєсло швидшей и масовней имунизациї жительства.

Гражданє вербаскей општини указали вельке интересованє за вакцинованє без предходного приявйованя. З вербаского Дому здравя апелую на шицких гражданох же би мали сцерпеня и же би ше и у шоре за вакцинацию притримовали епидемиолоґийних мирох. Кед хвиля допущи, зоз вербаского Дома здравя наявели же будзе отворени и пункт за вакцинацию опрез тей установи.

По словох компетентних державних орґанох котри принєсли одлуку о масовней акциї, имунизация ше на тот способ будзе окончовац и шлїдуюцих дньох зоз китайску вакцину Sinopharm и, евентуално, зоз британску AstraZeneca.

У предходних двох мешацох гражданє општини Вербас имунизовани з дозами вакцинох шицких продуковательох и подзелєни коло 10.700 дози, а вецей як 5.000 людзе достали обидва дози, гварела епидемиолоґ др Браяна Николич.

Нєшка, 7. априла, вакцинация без заказованя зоз вакцину китайского продукователя ше будзе окончовац од 10 по 17 годзин у Дому здравя у Вербаше.

